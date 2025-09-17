男性の遺体を車に乗せ警察署の駐車場に遺棄したとして男2人が逮捕された。野本直希容疑者(23)ら2人は、16日未明、18歳の男性の遺体を車に乗せ栃木県内の警察署の駐車場に遺棄した疑いがもたれている。出頭した男らの車から遺体発見野本容疑者らは警察署に車で出頭し、車内から男性の遺体が見つかったという。警察は詳しい経緯を調べている。（フジテレビ社会部）