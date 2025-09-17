元ＨＫＴ４８でタレント・村重杏奈が公開した至近距離ショットが話題を呼んでいる。村重は１７日までに自身のインスタグラムに「ＶｉＶｉ１２月号の特別版表紙決まりました！！！やったー！！！！ドッキリかと思いましたが本当っぽい撮影したのでドッキリではないことを信じてます！！！お渡し会もやっちゃいます！そしてお渡し会でさらに皆さんに発表があります！（どんだけ発表すんねん）根性の一本勝負でここまでこ