鹿児島県の桜島の海岸近くで16日、身元不明の遺体が見つかりました。 鹿児島中央警察署によりますと、16日午前11時半ごろ、鹿児島市桜島赤水の海岸近くの遊歩道を通りかかった人から「橋の下にテントがあり、人の生活感がある」と警察に通報がありました。 警察が駆けつけたところ、テントの中で人が倒れているのを発見し、その後、死亡が確認されました。 発見された遺体は腐敗が進行していたということで、身元や性別などはわ