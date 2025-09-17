『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）が9月10日に最終話を迎えた。毎週涙ながらに見守らずにはいられなかった本作は、「青春映画の金字塔」と言われた映画版と並び、新しい時代の青春ドラマの傑作となったのは間違いないだろう。 参考：『ちはやふるーめぐりー』が提示した新たなヒロイン像コスパ主義は克服すべきものか？ まず前提として、きちんと過去作である映画『ちはやふる』3部作の流