【欧州CLリーグフェーズ第1節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 2-1(前半1-1)マルセイユ<得点者>[R]キリアン・ムバッペ2(28分、81分)[マ]ティモシー・ウェア(22分)<退場>[R]ダニエル・カルバハル(72分)<警告>[R]オーレリアン・チュアメニ(35分)、エデル・ミリトン(54分)、アルバロ・カレーラス(90分+7)[マ]バンジャマン・パバール(46分)、ファクンド・メディナ(75分)観衆:74,610人└A・アーノルド負傷、