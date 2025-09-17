【欧州CLリーグフェーズ第1節】(Tottenham Hotspur Stadium)トッテナム 1-0(前半1-0)ビジャレアル<得点者>[ト]オウンゴール(4分)<警告>[ト]シャビ・シモンズ(30分)、リシャルリソン(33分)、ランダル・コロ・ムアニ(78分)、ミッキー・ファン・デ・フェン(84分)[ビ]サンティ・コメサニャ(35分)、サンティアゴ・モウリーニョ(36分)、レナト・ベイガ(53分)、マルセリーノ・ガルシア・トラル(66分)観衆:54,755人