[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]アジア制覇の経験も持つ主将による痛恨のパスミスだった。FC町田ゼルビアは0-0で迎えた後半15分、DF昌子源からMFナ・サンホへの縦パスが相手にカットされると、そこからカウンター攻撃を許し、MFジェシー・リンガードのクロスをFWマルコ・ドゥガンジッチに決められて失点。相手のクオリティーも高いゴールだったが、何より奪われ方が悔やまれた。最後は後半35分にMF望月