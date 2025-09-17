[9.16 ACLEリーグステージ第1節 町田 1-1 FCソウル 町田]クラブの歴史に残るゴールと勝ち点を手繰り寄せた。FC町田ゼルビアのMF望月ヘンリー海輝は0-1で迎えた後半35分、左サイドを突破したMF下田北斗のクロスがゴール前に入り、FW藤尾翔太のシュートがボックス右にこぼれると、ファーポスト脇に詰める形で反応。長い足を懸命に伸ばしてゴールに押し込み、貴重な同点ゴールを奪った。左サイド攻撃でファーに詰める形は「常に言