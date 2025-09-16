白内障は眼の水晶体が濁る病気で、物がかすんで二重に見える、眩しく見えるなどの症状が現れます。 主に加齢が原因で発症し、80歳以上の高齢者は高い割合で発症するといわれていますが、その他にも原因があるのでしょうか。 本記事では、白内障の原因について詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「白内障の原因」はご存知ですか？進行速度についても解離！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配