音楽家兼アーティストの蓮沼執太とミュージシャンの灰野敬二が、展覧会「うた」を「エンダースキーマ（Hender Scheme）」の、「物々交換」をコンセプトとしたギャラリー「隙間」で開催する。開催期間は9月20日から28日まで。また、9月20日には両者のライブパフォーマンスを開催する。チケット料金は、アルバム「うた」が付属して5500円。蓮沼の公式サイトで販売している。