17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万4550円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45483.30円ボリンジャーバンド3σ 44902.27円16日日経平均株価現物終値 44716.06円ボリンジャーバンド2σ 44550.00円17日夜間取引終値 44396.00円5日移動平均 43948.83円ボリンジャーバンド1σ 43375.00円一目均衡表・転換線 43