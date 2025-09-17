北海道・本別警察署は2025年9月16日、北海道帯広市に住む職業不詳の男（29）を酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。男は9月6日午後11時20分ごろ、酒気を帯びた状態にもかかわらず、北海道足寄町北3条2丁目付近でバイクを運転した疑いが持たれています。警察によりますと、目撃者からの110番通報から男を特定し、男の呼気からは基準値の2倍以上のアルコールが検出されたということです。調べに対し、男は「バイクを運転してい