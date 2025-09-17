17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比14ポイント安の752ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 813.43ポイントボリンジャーバンド3σ 800.90ポイントボリンジャーバンド2σ 788.37ポイントボリンジャーバンド1σ 776.50ポイント一目均衡表・基準線 775.84ポイント25日移動平均 766.50ポイント一目