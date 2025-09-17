お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴（36）が16日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演した際にヒヤヒヤしたことを振り返った。MCの笑福亭鶴瓶から「権力に屈してしまった経験」について聞かれ、福田は「さんま御殿に出させてもらった時に…」と切り出した。出演した際に「さんまさんがね、別所哲也さんのことをずっと“役