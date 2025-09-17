【ウィーン＝船越翔】国連人権理事会の調査委員会は１６日、イスラエルがパレスチナ自治区ガザでジェノサイド（集団殺害）を行ったと認定する報告書を公表した。調査委はイスラエルに軍事活動の即時中止などを求めているが、イスラエル側は強く反発している。報告書は、２０２３年１０月に始まったイスラエル軍のガザ地区での軍事活動を検証した結果、医療機関への攻撃や人道支援の遮断など「軍がガザ地区のパレスチナ人に対し