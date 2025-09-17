「成長重視」「経済安保強化」自民党総裁選への立候補を表明した小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は、減税を含む成長重視の経済政策や経済安全保障の強化を前面に打ち出した。政策本位の姿勢で昨年９月の総裁選に続く２度目の戦いに挑むが、発信力と知名度の向上が課題となる。（岡田遼介）「世界をリードする日本を作る。ビジョンを政策に落とし込み、形にしていく意志はどの議員にも負けない」小林氏は１６日の国会内で