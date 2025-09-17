中村雅俊が主演と映画初監督を務める『五十年目の俺たちの旅』の公開日が、2026年1月9日と決まった。併せて、ポスタービジュアル、特報、追加キャストが解禁された。【動画】昭和青春ドラマの金字塔が令和に！『五十年目の俺たちの旅』特報本作は、中村雅俊演じるカースケ（津村浩介）、秋野太作演じるグズ六（熊沢伸六）、田中健演じるオメダ（中谷隆夫）の青春群像劇を描いたドラマ『俺たちの旅』（日本テレビ系）が今年で