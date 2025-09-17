福山雅治が主演を務め、大泉洋が共演する『映画ラストマン ‐FIRST LOVE‐』の新キャストとして、宮沢りえの出演が発表された。全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）の“初恋の人”で、事件の鍵を握る重要人物を演じる。【写真】福山雅治＆宮沢りえ、“初恋カップル”とらえた場面カットも！本作は、TBSテレビで2023年4月期の日曜劇場として放送された福山主演の連続ドラマ『ラストマン ‐全盲の捜査官‐』の映画版。北の大地で