ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）で主演を務める木村文乃と共演のラウールが、クランクアップを迎えた。最終話は、あす9月18日放送される。【写真】愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）、ホストクラブで禁断の出会いを振り返る本作は、すれ違うことすらないはずの高校教師の主人公・小川愛実（木村）とホストのカヲル（ラウール）が出会い、言葉や社会を教える“秘密の個人授業”を続ける中で次第