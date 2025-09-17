福士蒼汰と福原遥がダブル主演する映画『楓』より、本予告と本ビジュアルが解禁。追加キャストとして、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）の出演が発表された。【動画】美しい星空と『楓』のメロディーが紡ぐ――福士蒼汰×福原遥W主演『楓』本予告本作は、スピッツの楽曲「楓」を原案にしたラブストーリー。「楓」は1998年にリリースされた8thアルバム『フェイクファー』の収録曲で、同年にアルバムからシングルカ