シンガー・ソングライターの白井貴子(66)がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。1981年にデビューし、1984年に「Chance!」がヒット。80年代に「ロックの女王」と呼ばれ、現在も活動を続ける彼女が、これまでの音楽人生や今後について語った。 【写真】まだこれから！生涯現役を目指す白井貴子 大阪で11月16日に白井貴子＆THE CRAZY BOYS「NEXT GATE 2025 OSAKA ～’85