鼻を強くかんだり、鼻をぶつけたりしたときなどに鼻血が出ることがあります。その際、止血するために鼻にティッシュを詰めたり、頭を上に向けたりする人は多いと思いますが、これらの応急手当てで止血は可能なのでしょうか。鼻血の原因や、鼻血が出たときの効果的な対処法などについて、耳鼻科・総合診療医の五藤良将さんに聞きました。鼻の粘膜が炎症すると鼻血が出やすいQ.まず、鼻血が出る原因について教えてください。五藤さ