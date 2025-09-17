レアル・ソシエダ番記者が久保への要求を語る代表戦明けの久保建英はレアル・マドリードとの大一番に臨むも、シーズン開幕から続くチームの悪い流れを変えることはできなかった。ラ・リーガ最初の3試合で2分け1敗、降格圏一歩手前の17位と成績不振に陥るレアル・ソシエダは、9月13日のラ・リーガ第4節で首位レアル・マドリードをホームに迎えた。チケットの一般価格は最低100ユーロ（約1万7000円）からと通常の4倍にもかかわら