10月５日に行なわれるＧＩ凱旋門賞（パリロンシャン・芝2400ｍ）に向けて、主要な前哨戦がおおむね終了した。そのなかで、今年の日本の"総大将"とも言える、今年のＧＩ日本ダービー（６月１日／東京・芝2400ｍ）を制したクロワデュノール（牡３歳）が、パリロンシャン競馬場で行なわれたＧIIIプランスドランジュ賞（９月14日／芝2000ｍ）を勝利。日本競馬の悲願達成へ弾みをつけた。凱旋門賞へ向けて、ＧIIIプランスドランジュ