米国が16日、日本に課す自動車品目関税を15％に引き下げた。米国連邦官報に掲載された米商務省国際貿易庁公示によると、日本製乗用車と軽トラック、自動車部品などは16日から15％の関税を適用される。韓国は7月30日の韓米貿易交渉を通じて15％に引き下げることで合意したが、後続協議が難航しており、発効が遅れ依然として25％の関税を負担している。これにより韓国と日本の対米自動車輸出品目関税の格差は10ポイントに広がった。