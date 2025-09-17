ロシアが北朝鮮に原子力潜水艦用原子炉を提供したという情報を韓国軍当局が入手し確認中であることがわかった。情報が事実であれば、韓ロ関係だけでなく国際的に大きな波紋を呼び起こしそうだ。複数の韓国政府当局者によると、ロシアは上半期に2〜3基の原潜モジュールを北朝鮮に渡したと推定される。モジュールは原子炉、タービン、冷却機関など原潜推進機関の中枢だ。北朝鮮が原子炉をはじめとする原潜推進機関をまるごと受け取っ