QRコード決済大手のPayPayが、9月中にも韓国で利用できるようになります。【映像】PayPay決済の様子「結論から申し上げます。9月の下旬以降PayPayが韓国の200万を超えるお店で使えるようになります」（PayPay執行役員・柳瀬将良氏）PayPayが発表した「海外支払いモード」では、日本と同じような使い方で韓国でも買い物ができるほか、スマホ上での為替レートの確認や円とウォンの残高表示切り替えもできるということです。現