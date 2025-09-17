まさに鮮烈デビューだ。KADOKAWAサクラナイツの新人・阿久津翔太（連盟）が9月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025−26」の第1試合に登板。強烈な親倍満を含めた4回のアガリを決め、うれしいMリーグ初勝利を飾った。【映像】これが新たな騎士の力！阿久津が決めた親倍満チームの開幕戦を任されたのは、今期からチームに加入したルーキーだった。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、阿久津、KONAMI麻雀格闘