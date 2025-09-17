◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)日本陸連は16日、15日に行われた男子3000m障害決勝における、三浦龍司選手と他の選手との接触について発表しました。三浦選手は、ラスト直線の障害物で3位に入ったケニアのセレム選手と接触。メダル争いをしていましたが、大きく失速し8位に終わっていました。日本陸連によると、「日本チームは妨害にあたると判断し、審判長へ抗議を行いましたが、抗議は棄却されました。その後、