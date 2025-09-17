国連のグテーレス事務総長はイスラエル軍が大規模な地上攻撃を開始したガザ市の厳しい状況について、「道徳的にも、政治的にも、法的にも容認できない」と訴えました。国連・グテーレス事務総長「今、ガザで起きていることは恐ろしいことだ」「その事実は道徳的にも、政治的にも、法的にも容認できない」国連のグテーレス事務総長はこのように述べた上で、既に民間人が大量に殺害され、また、人道支援物資は届かず、医療も受けられ