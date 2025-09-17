あなたは読めますか？奈良県の難読地名「京終」。正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「きょうばて」でした。奈良市中心部の南側に位置する京終は、平城京の「みやこのはて」に由来する地域で、今も昔ながらの町家や細い路地が残り、落ち着いた風情を醸し出しています。JR京終駅は、かつての主要な物資集積地として栄えた歴史を物語る、レトロでかわいらしい木造駅舎が