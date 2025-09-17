職場での付き合いをラクにするには、どうすればいいのか。営業コンサルタントの菊原智明さんは「飲み会やランチは、人間関係を築く絶好の機会だ。誰を誘うか、誘われた場合はどう断るかなどによって、仕事のしやすさが大きく変わってくる」という――。（第1回）※本稿は、菊原智明『1年目からうまくいく！職場の人間関係のコツ』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を再編集したものです。■“ランチの相手”が重要である