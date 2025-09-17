アマネクは、「ホテル アマネク飛騨高山」を岐阜県高山市に10月1日に開業する。建物は地上9階建て。客室はスーペリアクィーン58室、スーペリアツイン82室、デラックスツイン9室、ハンディキャップルーム4室の4タイプ、全153室を設ける。室内は飛騨高山の自然の色からインスパイアを受けてデザインし、浴室・洗面台・トイレを分ける3点分離を採用する。広さは20平方メートル以上。デラックスツインは和装仕様となる。館内には、飛騨