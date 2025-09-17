９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダが強豪レアル・マドリーと対戦し、１−２で敗れた。日本代表のアメリカ遠征から帰還した久保は、今季初のベンチスタートとなり、66分から途中出場を果たした。スペインメディア『COPE』によれば、ソシエダのレジェンドである元スペイン代表FWのロベルト・ロペス・ウファルテ氏は、久保とベネズエラ代表の右SBホン・アランブルがスタメンから外