札幌・中央警察署は2025年9月16日、住所不定の自称・56歳男を窃盗の疑いで逮捕しました。男は9月5日午後2時半ごろ、札幌市中央区にあるホームセンターで、ドアホン1個（販売価格3万4980円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、9月6日この店から「店の商品が盗まれました」と110番通報があり、店側が警戒を続けていたところ、16日午後4時前、店から「犯人が再来店している」と通報があり、逮捕に至ったと