µî¤ë7·î5Æü¡¦6Æü¤Ë²£ÉÍ ¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡¢8·î2Æü¡¦3Æü¤Ë¿À¸Í GLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ¡¢KARA THE 6th JAPAN TOUR 2025¡ÖKARASIA : MAGICAL WORLD¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KARA¡£ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¤¿ÃÎ±Ñ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤«¤é¼õ¤±¤ë±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¸¥è¥ó¥¸¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ªº£²ó¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖKARASIA : MAGICAL WORLD¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¥á¥ó