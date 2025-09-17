お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が16日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。“権力に屈した”経験を振り返った。MCの笑福亭鶴瓶から「権力に屈してしまった経験」について聞かれると、澤部は「A-Studio＋にね、我々出させてもらった。ハライチで」と切り出した。鶴瓶がMCをしているTBSの番組にコンビで出演し「一番最後、やっぱり鶴瓶師匠の一人語り。あれが一番の楽しみというか