ロシアのプーチン大統領は同盟国のベラルーシとの合同軍事演習を視察しました。プーチン大統領は16日、ロシア西部ニジニ・ノブゴロド州の演習場を訪れ、ベラルーシとの合同軍事演習「ザパド2025」を視察しました。軍服を着用したプーチン氏は演習について「主権と領土を守り、ロシアとベラルーシの連合国家をあらゆる侵略から防衛するための訓練だ」と指摘。「ウクライナでの特別軍事作戦で得た経験に基づいている」と述べました。