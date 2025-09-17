国連は16日、来年度の職員の定数について、およそ19％にあたる2600人以上の枠を廃止する方針を示しました。国連は16日に開いた会見で、来年度の修正予算案における職員の定数枠を2681人分廃止する方針だと明らかにしました。今年度の職員定数と比べると、およそ19％の削減となります。また、通常予算に関しては、今年度と比べておよそ15％の削減にあたる5億2700万ドル＝日本円でおよそ770億円分を減らす方針を示しました。削減に向