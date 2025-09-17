8月25日時点で興行収入約12億4千万、観客動員90万人を超えるなど、Jホラー界隈にまた活気を呼び込んだ映画『近畿地方のある場所について』。失踪した上司の謎を調べ直すなかで、近畿地方にあるおぞましい何かに近づいていくという筋立ての本作。その根幹となるのは、編集部に残されたオカルト記録映像たちだ。謎に満ちたノスタルジックで不気味な映像たちはそれ自体では大きな意味を成さないが、紐解くことで大きな物語が浮かび上