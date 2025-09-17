BTSが、芸能界成功への金言を後輩グループCORTIS（コルティス）に伝えた。14日に韓国メディアSBSラジオに出演した新人グループCORTISは、同じく芸能企業HYBE所属のBTSからのアドバイス内容を明かした。「先輩グループBTSが助言を惜しまなかった」と切り出した。RMからは「スタッフの方々を大事にしなさい」と言われ、J−HOPEからは「普段、起きたことや受ける恩恵を当然と思わず、常に謙遜（けんそん）しなさい」と言われたという