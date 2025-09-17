ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 退職代行モームリに対抗か、退職引き止めサービス「イテクレヤ」が登… 退職代行サービス 時事ニュース 現代ビジネス 退職代行モームリに対抗か、退職引き止めサービス「イテクレヤ」が登場 2025年9月17日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 株式会社おくりバントが発表した退職引き止め代行サービス「イテクレヤ」 退職に至る真の原因を追求し、改善策を考案し制度に組み込んでもらうという このサービスに、退職代行の「モームリ」代表は「負けません！」と語った 記事を読む おすすめ記事 「今何してるかな」安室奈美恵さん引退7年も耐えぬファンの愛、ハワイに韓国…噂の域を出ない“第二の人生” 2025年9月16日 18時11分 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分