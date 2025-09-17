この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。 まるでりんご飴！パリパリ食感を100均材料で再現する方法に3.8万いいね 天.(@ten_game02)さんの投稿です。りんご飴は、りんごのサクサクと飴のパリパリの食感が楽しく、子どもから大人まで大好きなスイ