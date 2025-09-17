恋の駆け引きにおいて、LINEは欠かせないツールのひとつでしょう。なかでも旅先から送るLINEは、内容次第で男心を効果的にくすぐることができるようです。そこで今回は、『スゴレン』読者の独身男性に聞いた意見を参考に「気になる男性の心を揺さぶる『旅先からのLINE』」をご紹介します。【１】「なんか会いたくなっちゃった」と寂しさをアピールする「『旅行に来たんだけど、○○くんに会いたくなっちゃった』なんて言われたら、