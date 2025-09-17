米大リーグ（ＭＬＢ）が１６日（日本時間１７日）に公式インスタグラムを更新。この日米西部ユタ州の自宅で死去した米俳優のロバート・レッドフォードさん（享年８９）を悼んだ。レッドフォードさんは１９８４年公開の映画「ナチュラル」で不屈の野球選手を演じた。ＭＬＢは「伝説の野球映画『ザ・ナチュラル』でロイ・ホブスを演じた象徴的な俳優、ロバート・レッドフォード氏の逝去に深く悲しみを覚えます。レッドソックスの