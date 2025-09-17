読書の秋。さまざまな本に触れて、人生を豊かにしましょう。おすすめの新刊4冊を紹介します。『春の星を一緒に』藤岡陽子／小学館／1980円離婚して丹後半島の実家に戻り、父と高2の息子・涼介と三人で暮らす看護師の奈緒。涼介は苦労して医師になった三上に影響されたのか、医学部を目指すと言い出す。舞台は物語の中盤で東京に移るが、大きく言うと、知縁や血縁のドラマが数珠繋ぎの慈雨となって大輪の花を咲かせる物語。緩和