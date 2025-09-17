ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十五話「大日本帝国の確立X」、「ベルサイユ体制と国際連盟最終回」をお届けする（第1465回）。＊＊＊最近、NHK BSでメジャーリーグ中継をよく見ている。もちろん大谷翔平選手が目当てだが、中継の様子に違和感を覚えることもある。たとえば、この稿を書いている数週間前に大谷選手の所属するロサンゼルス・ドジ