ウィーン在住のピアニスト石井琢磨さん。彼のYouTube番組チャンネル「TAKU-音 TV たくおん（以下、「たくおんTV」）」は現在、再生回数が1億回以上を超え、登録者数は32万人以上。本来のピアニストとしての活動に加え、YouTuberとしても人気を博している。6月に上梓した『これが規格外の楽しみ方!たくおん式なるほどクラシック』の刊行を記念したインタビューを行なっている。今回はピアニストとしての才もあり、誰からも愛され