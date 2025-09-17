アメリカの俳優で映画監督としても活躍したロバート・レッドフォードさんが亡くなりました。89歳でした。【映像】生前のロバート・レッドフォードさん1936年、カリフォルニア州で生まれたロバート・レッドフォードさんは、ブロードウェイの舞台でデビューし、1969年にポール・ニューマンさんと共演した『明日に向って撃て！』で一躍脚光を浴びました。ニューマンさんと詐欺師のコンビを演じた『スティング』ではアカデミー賞主