イスラエル軍がガザ市への侵攻を進めるなか、アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスの反撃には厳しく対抗する姿勢を示しました。【映像】トランプ大統領のコメント「ハマスが昔ながらの『人間の盾』作戦を使おうとしていると聞いている。もしそうするなら、ハマスは大変なことになる」（トランプ大統領）トランプ氏は16日、ハマスが人質を「人間の盾」として使った場合、「地獄のような代償を払うことになる」と警告し